Червиченко: «Химки» вряд ли способны противостоять ЦСКА

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковных «Химок» со столичным ЦСКА.

«Подмосковный клуб огрызается, и у них есть опытные игроки, но они вряд ли способны противостоять армейцам. ЦСКА играет хорошо, и то, что они не смогли обыграть «Урал», — это больше стечение обстоятельств», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его словам, не стоит ориентироваться на победу «Химок» в матче с «Рубином», потому что у казанского клуба сейчас много проблем.

«Судьи прессуют «Рубин», у них коллективная заруба со Слуцким, поэтому их сейчас немудрено обыграть», — добавил Червиченко.

Напомним, что по итогам 23 туров ЦСКА (43 очка) занимает третье место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На 12-м месте располагается «Рубин» (25), на 14-м — «Химки» (21).

Ранее сообщалось, что палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила «Химкам» регистрировать новых футболистов в связи с невыполнением обязательств перед армянским полузащитником Аршаком Коряном.