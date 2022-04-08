Червиченко: «Химки» вряд ли способны противостоять ЦСКА

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковных «Химок» со столичным ЦСКА.
Червиченко: «Химки» вряд ли способны противостоять ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Подмосковный клуб огрызается, и у них есть опытные игроки, но они вряд ли способны противостоять армейцам. ЦСКА играет хорошо, и то, что они не смогли обыграть «Урал», — это больше стечение обстоятельств», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его словам, не стоит ориентироваться на победу «Химок» в матче с «Рубином», потому что у казанского клуба сейчас много проблем.

«Судьи прессуют «Рубин», у них коллективная заруба со Слуцким, поэтому их сейчас немудрено обыграть», — добавил Червиченко.

Напомним, что по итогам 23 туров ЦСКА (43 очка) занимает третье место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На 12-м месте располагается «Рубин» (25), на 14-м — «Химки» (21).

Ранее сообщалось, что палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила «Химкам» регистрировать новых футболистов в связи с невыполнением обязательств перед армянским полузащитником Аршаком Коряном.

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