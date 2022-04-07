РФС временно запретил «Химкам» регистрировать новых игроков

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила «Химкам» регистрировать новых футболистов в связи с невыполнением обязательств перед армянским полузащитником Аршаком Коряном.

«Удовлетворить первое заявление футболиста Аршака Коряна о применении санкций в отношении ФК «Химки». Обязать клуб уплатить штраф в течение 30 дней с момента вступления постановления в силу. Применить к клубу запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — сообщается на официальном сайте РФС.

Также в заявлении говорится, что запрет может быть снят палатой, в случае если обязательства перед полузащитником будут выполнены.

Напомним, что Корян перешёл в «Химки» из «Локомотива» в 2019 году. В 2021 году армянский футболист был отдан в аренду «Оренбургу».

Ранее главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался об отъезде иностранных футболистов из России.