РФС временно запретил «Химкам» регистрировать новых игроков
- РИА Новости
«Удовлетворить первое заявление футболиста Аршака Коряна о применении санкций в отношении ФК «Химки». Обязать клуб уплатить штраф в течение 30 дней с момента вступления постановления в силу. Применить к клубу запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — сообщается на официальном сайте РФС.
Также в заявлении говорится, что запрет может быть снят палатой, в случае если обязательства перед полузащитником будут выполнены.
Напомним, что Корян перешёл в «Химки» из «Локомотива» в 2019 году. В 2021 году армянский футболист был отдан в аренду «Оренбургу».
Ранее главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался об отъезде иностранных футболистов из России.