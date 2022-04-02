Юран: возможно, российскому футболу даже лучше от того, что легионеры уехали

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался об отъезде иностранных футболистов из России.

«Я был сторонником качественных легионеров в РПЛ. Сейчас они уехали, но паники нет. Есть шанс у наших парней. Может быть, допущу такое выражение — может, и лучше, что они уехали», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

По его мнению, теперь клубы будут больше обращать внимание на россиян, подчеркнув, что в стране проживает около 150 млн человек, а из них очень многие играют в футбол, и они должны получить свои шансы.

«Григалава может уехать? Он 10 лет поиграл в России. Нет у него таких мыслей. Думаю, и не появится. Пока он здесь и играет», — добавил Юран.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее Юран заявил, что матч «Химок» с «Рубином» получился триллером.