Сёмин считает сильной российскую тренерскую школу

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о подготовке футбольных тренеров в России.

«У нас много сильных российских тренеров. Вообще, об этом можно говорить очень долго, в несколько слов не расскажешь. Российская тренерская школа причём очень сильная», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Сёмин также назвал нынешнего наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером России.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством петербургский клуб трижды становился чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) и дважды выигрывал Суперкубок России.

Ранее Сёмин прокомментировал назначение Заура Хапова на пост главного тренера «Локомотива».