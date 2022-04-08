Сёмин считает сильной российскую тренерскую школу
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«У нас много сильных российских тренеров. Вообще, об этом можно говорить очень долго, в несколько слов не расскажешь. Российская тренерская школа причём очень сильная», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Сёмин также назвал нынешнего наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером России.
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством петербургский клуб трижды становился чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) и дважды выигрывал Суперкубок России.
Ранее Сёмин прокомментировал назначение Заура Хапова на пост главного тренера «Локомотива».