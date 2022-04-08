Сёмин считает сильной российскую тренерскую школу

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о подготовке футбольных тренеров в России.
Сёмин считает сильной российскую тренерскую школу
  • globallookpress.com
  • © Yevgeny Philippov

«У нас много сильных российских тренеров. Вообще, об этом можно говорить очень долго, в несколько слов не расскажешь. Российская тренерская школа причём очень сильная», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Сёмин также назвал нынешнего наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером России.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством петербургский клуб трижды становился чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) и дважды выигрывал Суперкубок России.

Ранее Сёмин прокомментировал назначение Заура Хапова на пост главного тренера «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить