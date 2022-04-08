Глушаков высказался о текущем положении «Спартака» в РПЛ

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Полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков поделился мнением о текущем положении московского «Спартака», за который он выступал с 2013 по 2019 год.
Глушаков высказался о текущем положении «Спартака» в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Чтобы знать, что происходит, нужно быть там. Мне сложно судить. Взяли игроков, нового тренера опять, но к результатам не пришли», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Он также обратил внимание, что на данный момент в турнирной таблице «Химки» отстают от «Спартака» всего на шесть очков.

«С таким бюджетом быть рядом с «Химками» — это чуть-чуть плоховастенько. Давайте объективно: была задача стать чемпионами. А «Спартак» сейчас находится не на том месте, которое соответствует поставленным задачам», — заключил Глушаков.

«Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 21 очко. «Спартак» располагается на десятом месте с 27 очками.

В 24-м туре РПЛ «Химки» встретятся с ЦСКА. Матч пройдёт 9 апреля. «Спартак» же сыграет с «Арсеналом» 10 апреля. 

Ранее главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев пошутил, почему не сможет возглавить «Спартак».

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