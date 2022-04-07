Евсеев пошутил, почему не сможет возглавить «Спартак»

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопрос о возможном назначении в московский «Спартак».

«Почему уверен, что меня не позовут в «Спартак»? У меня же нет буквы «р» в фамилии. А ещё я Козерог по знаку зодиака — тоже не подхожу», — цитирует Евсеева «Чемпионат».

Так специалист пошутил над гражданской женой владельца красно-белых Леонида Федуна Заремой Салиховой.

Евсеев возглавляет «Шинник» с 2021 года. В качестве футболиста он выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год.

Ранее бывший российский арбитр Михаил Вилков ответил Салиховой, которая заявила, что у него деменция.