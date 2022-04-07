Евсеев пошутил, почему не сможет возглавить «Спартак»

Короткая ссылка
Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопрос о возможном назначении в московский «Спартак».
Евсеев пошутил, почему не сможет возглавить «Спартак»
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Почему уверен, что меня не позовут в «Спартак»? У меня же нет буквы «р» в фамилии. А ещё я Козерог по знаку зодиака — тоже не подхожу», — цитирует Евсеева «Чемпионат».

Так специалист пошутил над гражданской женой владельца красно-белых Леонида Федуна Заремой Салиховой.

Евсеев возглавляет «Шинник» с 2021 года. В качестве футболиста он выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год.

Ранее бывший российский арбитр Михаил Вилков ответил Салиховой, которая заявила, что у него деменция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить