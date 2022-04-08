Мэттьюс вышел на третье место в новейшей истории НХЛ по голам за сезон 

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс вышел на третье место по количеству заброшенных шайб в новейшей истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в одном сезоне.

В матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз», который завершился победой «Торонто» со счётом 4:3, Мэттьюс оформил дубль.

Таким образом, в нынешнем сезоне он забросил уже 56 шайб, что является третьим результатом в новейшей истории НХЛ, которая отсчитывается с локаута 2004—2005 годов.

Американец повторил достижения Александра Овечкина в сезоне-2008/2009 и Джоннатана Чичу в сезоне-2005/2006.

Второе место по этому показателю занимает Стивен Стэмкос с 60 голами в сезоне-2011/2012, а рекордсменом является Овекин, который в сезоне-2007/2008 забросил 65 шайб.

Ранее сообщалось, что две передачи Василия Подколзина помогли «Ванкуверу» разгромить «Аризону» в НХЛ.