Две передачи Подколзина помогли «Ванкуверу» разгромить «Аризону» в НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» взял верх над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Финиксе и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Кэнакс» дублями отметились Алекс Чиассон и Бо Хорват, а также одну шайбу забросил Элиас Петтерссон. У хозяев отличился только Ник Шмальц.

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что два ассиста Андрея Свечникова помогли «Каролине Харрикейнз» обыграть «Баффало Сэйбрз» и выйти в плей-офф НХЛ.