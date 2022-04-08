Две передачи Подколзина помогли «Ванкуверу» разгромить «Аризону» в НХЛ

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«Ванкувер Кэнакс» взял верх над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Две передачи Подколзина помогли «Ванкуверу» разгромить «Аризону» в НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Darryl Dyck

Встреча прошла в Финиксе и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Кэнакс» дублями отметились Алекс Чиассон и Бо Хорват, а также одну шайбу забросил Элиас Петтерссон. У хозяев отличился только Ник Шмальц.

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что два ассиста Андрея Свечникова помогли «Каролине Харрикейнз» обыграть «Баффало Сэйбрз» и выйти в плей-офф НХЛ.

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