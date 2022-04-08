Две передачи Подколзина помогли «Ванкуверу» разгромить «Аризону» в НХЛ
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Встреча прошла в Финиксе и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
В составе «Кэнакс» дублями отметились Алекс Чиассон и Бо Хорват, а также одну шайбу забросил Элиас Петтерссон. У хозяев отличился только Ник Шмальц.
Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что два ассиста Андрея Свечникова помогли «Каролине Харрикейнз» обыграть «Баффало Сэйбрз» и выйти в плей-офф НХЛ.