Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Баффало» и выйти в плей-офф НХЛ

«Каролина Харрикейнз» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Роли и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе «Харриекейнз» дублями отметились Себастьян Ахо и Джордан Стаал, а также одну шайбу забросил Теуво Терявяйнен. У «Сэйбрз» отличились Тэйдж Томпсон, Алекс Так и Виктор Олофссон.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отдал две результативные передачи.

«Каролина» стала третьим клубом НХЛ, который гарантировал себе выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что гол Панарина и шатаут Шестёркина принесли «Нью-Йорк Рейнджерс» победу над «Питтсбург Пигвинз» в НХЛ.