Гол Панарина и шатаут Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» в НХЛ
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Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:0.
В составе хозяев отличился Фрэнк Ватрано, россиянин Артемий Панарин и Драйден Хант.
Причём для Панарина эта игра стала 500-й в карьере в НХЛ. За сезон он забросил 20-ю шайбу.
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил все 30 бросков по своим воротам.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, набравшим более 1400 очков за один клуб.