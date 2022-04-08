Гол Панарина и шатаут Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» взял верх над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Панарина и шатаут Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» в НХЛ
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:0.

В составе хозяев отличился Фрэнк Ватрано, россиянин Артемий Панарин и Драйден Хант.

Причём для Панарина эта игра стала 500-й в карьере в НХЛ. За сезон он забросил 20-ю шайбу.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил все 30 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, набравшим более 1400 очков за один клуб.

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