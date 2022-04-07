Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, набравшим более 1400 очков за один клуб

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал четвёртым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, которому удавалось совершить более 1400 результативных действий, выступая за одну команду.

В матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3) Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу, набрав два очка. Таким образом, за всю карьеру в НХЛ на его счету теперь 1401 очко. При этом он с 2005 года выступал в лиге только за «Вашингтон».

Есть ещё только три хоккеиста, которые достигали такой же отметки, выступая за один коллектив: до Овечкина это удавалось Стиву Айзерману («Детройт Ред Уингз»), Марио Лемьё («Питтсбург Пингвинз») и Стэну Миките («Чикаго Блэкхоукс»).

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое 81-е место по числу матчей в НХЛ.