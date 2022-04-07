Хавбек «Рубина» Апшацев поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

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Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев оценил шансы казанской команды в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
Хавбек «Рубина» Апшацев поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»
  • © ФК «Рубин»

«Настроение нормальное. Результат давит, но будем работать. У нас очень хорошая команда. Индивидуально сильные игроки. Посмотрим, что получится в предстоящей игре», — цитирует футболиста пресс-служба команды из столицы Татарстана.

Игра «Рубин» — «Краснодар» пройдёт 9 апреля. Начало игры — в 16:30 мск.

«Рубин» (25 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Краснодар» (36) идёт на шестой позиции.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».

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