Слуцкий: команда ФНЛ «Краснодара» даёт им преимущество над «Рубином»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«У «Краснодара» есть всё-таки команда ФНЛ, а когда у тебя есть команда ФНЛ — у тебя есть футболисты, которые имеют опыт игры по крайней мере во втором дивизионе. Поэтому за счёт команды ФНЛ людской ресурс повыше», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

По его словам, казанский клуб по ходу сезона-2021/22 заново строит команду и пытается понять, за счёт чего они смогут быть конкурентоспособными.

«Нужно постараться просто цеплять очки хотя бы в каких-то матчах. Будем стараться это сделать в игре с краснодарским клубом», — добавил Слуцкий.

Напомним, что «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. С 16-го тура казанский клуб побеждал только один раз — 7 марта «Рубин» переиграл «Ахмат» (2:1).

Ранее Слуцкий ответил на вопрос о контракте с клубом.