Слуцкий заявил, что готов жить 300 лет и возглавлять «Рубин»
- РИА Новости
«Контракт навечно? Да, я готов жить 300 лет и всё это время тут работать», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».
Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Слуцкий будет вечно работать в клубе.
В матче 23-го тура чемпионата России «Рубин» проиграл «Химкам» со счётом 2:3. Подопечные Слуцкого занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.
Ранее «Рубин» проиграл семь из последних восьми матчей в РПЛ.