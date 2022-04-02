Слуцкий заявил, что готов жить 300 лет и возглавлять «Рубин»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о контракте с клубом.
Слуцкий заявил, что готов жить 300 лет и возглавлять «Рубин»
  • РИА Новости

«Контракт навечно? Да, я готов жить 300 лет и всё это время тут работать», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Слуцкий будет вечно работать в клубе.

В матче 23-го тура чемпионата России «Рубин» проиграл «Химкам» со счётом 2:3. Подопечные Слуцкого занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Ранее «Рубин» проиграл семь из последних восьми матчей в РПЛ.

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