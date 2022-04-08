Более 60 спортсменов из России и Белоруссии не допустят на Бостонский марафон
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«Всего 63 спортсмена из России и Белоруссии не допустили к участию в марафоне и исключили из Бостонской атлетической ассоциации», — цитирует РИА Новости представителя ассоциации.
Уточняется, что к участию в марафоне будут допущены россияне и белорусы, которые живут за границей. Спортсменам запретили использовать национальную символику.
Марафон пройдёт 18 апреля.
Бостонский марафон является старейшим в мире. Впервые он прошёл в 1897 году.
Ранее сообщалось, что Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) не согласна с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских и белорусских атлетов.