Более 60 спортсменов из России и Белоруссии не допустят на Бостонский марафон

Организаторы Бостонского марафона приняли решение не допустить спортсменов из России и Белоруссии к забегу.

«Всего 63 спортсмена из России и Белоруссии не допустили к участию в марафоне и исключили из Бостонской атлетической ассоциации», — цитирует РИА Новости представителя ассоциации.

Уточняется, что к участию в марафоне будут допущены россияне и белорусы, которые живут за границей. Спортсменам запретили использовать национальную символику.

Марафон пройдёт 18 апреля.

Бостонский марафон является старейшим в мире. Впервые он прошёл в 1897 году.

Ранее сообщалось, что Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) не согласна с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских и белорусских атлетов.