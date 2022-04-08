Серена Уильямс планирует сыграть в Открытом чемпионате Великобритании по теннису

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23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс из США сообщила, что намерена принять участие в Открытом чемпионате Великобритании по теннису.
Серена Уильямс планирует сыграть в Открытом чемпионате Великобритании по теннису
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Жду с нетерпением возвращения на корт. Я не могу дождаться Уимблдона», — цитирует 40-летнюю теннисистку The Guardian.

Она также сообщила, что пока не знает, примет ли участие в US Open — 2022.

«Надо сначала сыграть на Уимблдоне. Потом буду принимать решение», — заключила Уильямс.

40-летняя американка последний раз выходила на корт в июне 2021 года на Уимблдоне. Тогда она получила травму в матче первого круга турнира с Александрой Саснович из Белоруссии.

Ранее Уильямс рассказала, что могла умереть из-за тромбоза.

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