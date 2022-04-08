Серена Уильямс планирует сыграть в Открытом чемпионате Великобритании по теннису
- AP
- © Kirsty Wigglesworth
«Жду с нетерпением возвращения на корт. Я не могу дождаться Уимблдона», — цитирует 40-летнюю теннисистку The Guardian.
Она также сообщила, что пока не знает, примет ли участие в US Open — 2022.
«Надо сначала сыграть на Уимблдоне. Потом буду принимать решение», — заключила Уильямс.
40-летняя американка последний раз выходила на корт в июне 2021 года на Уимблдоне. Тогда она получила травму в матче первого круга турнира с Александрой Саснович из Белоруссии.
Ранее Уильямс рассказала, что могла умереть из-за тромбоза.