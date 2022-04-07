Футболист Матвеев: нет рабочей визы — нет и контракта с «Динамо» Ческе-Будеёвице

Бывший полузащитник чешского «Динамо» из Ческе-Будеёвице Максим Матвеев рассказал, какие эмоции испытал после отказа в рабочей визе.

«Я уже подписал контракт, вовсю тренировался с командой. Всё было нормально, ждал подтверждения от чешского посольства. Как видите, не дождался. А нет рабочей визы — нет и контракта. Я не могу сказать, что это был шок, но было очень обидно», — цитирует Матвеева «Чемпионат».

По его словам, он успел подать документы ещё до начала спецоперации на Украине, но визу не успели быстро сделать и запрос отклонили.

«В любой момент, когда всё устаканится, я могу вернуться обратно. С клубом мы разошлись на хорошей ноте, договорились всегда быть на связи в случае каких-то проблем», — добавил Матвеев.

Напомним, что футболист перешёл в «Динамо» Ческе-Будеёвице зимой 2022 года из «Казанки», второй команды московского «Локомотива». 20-летний хавбек не успел провести ни одного матча за чешский клуб.

Ранее бывший защитник «Богемианс-1905» Евгений Назаров рассказал об отказе в выдаче рабочей визы и об угрозах в свой адрес.