TMZ: Мейвезер проведёт выставочный бой 14 мая в Дубае
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Поединок пройдёт 14 мая в Дубае в рамках шоу The Global Titans Fight Series. Бой будет состоять из восьми раундов, сообщает TMZ.
Также в рамках боксёрского вечера экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андерсон Силва проведёт поединок с бывшим бойцом смешанного стиля (MMA) Бруно Машадой.
В послужном списке 45-летнего Мейвезера 50 побед, 27 из которых — нокаутом, и ни одного поражения в профессиональной карьере.
Мур является бывшим спарринг-партнёром Мейвезера.
Ранее сообщалось, что Мейвезер объявил о создании своей команды в NASCAR.