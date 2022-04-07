Богалий подвела итоги биатлонного сезона

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий подвела итоги спортивного сезона-2021/22.
Богалий подвела итоги биатлонного сезона
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«Видна положительная динамика, не всё у нас получалось, но то, что сезон в этом году был лучше, чем в прошлом, — это я могу сказать однозначно», — цитирует её ТАСС.

По словам Богалий, были моменты, в которых не хватало либо точной стрельбы, либо сил, но всё это можно доработать.

«На Олимпиаде в Пекине каждая гонка будоражила зрителей, биатлон вернулся на экраны в домах, давно такого не было», — добавила Богалий.

Напомним, что соревнования по биатлону на Играх-2022 в Пекине проходили с 5 по 18 февраля. Сборная России выиграла одну серебряную и три бронзовые медали.

Ранее Богалий прокомментировала выступление российской биатлонистки Кристины Резцовой в спринте на зимних Играх 2022 года.

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