Хачатурянц осудил Акинфеева за конфликт с арбитром

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) и судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал конфликт вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и рефери Игоря Панина в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

«Панин совершил достаточное количество ошибок, чтобы его отстранили. Но обратите внимание на то, как с ним разговаривал Игорь Акинфеев. Разве это допустимо? Разве можно с судьями, какие ошибки бы они ни допускали, разговаривать в таком тоне? Любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол. Я прошу футболистов контролировать такие моменты», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

Глава РПЛ также прокомментировал действия арбитра Панина. Он отметил, что у судьи была возможность исправить свою ошибку и избежать наказания.

«На последних сборах мы как раз об этом и говорили: что если вы исправили ошибку, то это не будет влиять на ваши дальнейшие назначения. Вопрос ведь в том, чтобы восторжествовала истина», — добавил Хачатурянц.

Напомним, что ЭСК РФС признала ошибочным решение Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом».

По этой причине арбитра отстранили от работы до конца сезона.

Также по решению судейского комитета РФС было принято решение отстранить до конца сезона Алексея Сухого и Артёма Любимова. Арбитр Сергей Карасёв отстранён на один матч, Павел Шадыханов — на два.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с отстранением судей в РПЛ.