Газизов: судьи должны отдавать себе отчёт и ощущать ответственность за решения

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с отстранением судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газизов: судьи должны отдавать себе отчёт и ощущать ответственность за решения
  • РИА Новости

«Поддерживаю решения Ашота Рафаиловича Хачатурянца по судьям. Сейчас у многих клубов борьба идёт не на жизнь, а на смерть, поэтому судьи должны отдавать себе отчёт и ощущать ответственность за решения», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Напомним, что арбитры Игорь Панин, Алексей Сухой и Артём Любимов были отстранены от работы до конца сезона-2021/22.

ЭСК РФС признала ошибочным решение Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом», а также признала неверным решение Сухого поставить 11-метровый в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» в том же туре после подсказки Любимова, который отвечал за работу VAR.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев высказался о судействе в РПЛ.

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