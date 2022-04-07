Газизов: судьи должны отдавать себе отчёт и ощущать ответственность за решения

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с отстранением судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Поддерживаю решения Ашота Рафаиловича Хачатурянца по судьям. Сейчас у многих клубов борьба идёт не на жизнь, а на смерть, поэтому судьи должны отдавать себе отчёт и ощущать ответственность за решения», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Напомним, что арбитры Игорь Панин, Алексей Сухой и Артём Любимов были отстранены от работы до конца сезона-2021/22.

ЭСК РФС признала ошибочным решение Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом», а также признала неверным решение Сухого поставить 11-метровый в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» в том же туре после подсказки Любимова, который отвечал за работу VAR.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев высказался о судействе в РПЛ.