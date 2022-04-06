Дмитрий Черышев: арбитрам нужно чаще обращаться к ветеранам судейства

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев высказался о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Дмитрий Черышев: арбитрам нужно чаще обращаться к ветеранам судейства
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«У нас всегда были хорошие судьи. Но в данный момент какую-то нить небольшую мы потеряли. Так же происходящее можно свалить и на постоянное обновление всяких регламентов. Судьям нужно больше работать и чаще обращаться к ветеранам судейства», — цитирует Черышева «РБ Спорт».

Напомним, что арбитры Игорь Панин, Алексей Сухой и Артём Любимов были отстранены от работы до конца сезона-2021/22.

ЭСК РФС признала ошибочным решение Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом», а также признала неверным решение Сухого поставить одиннадцатиметровый в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» в том же туре после подсказки Любимова, который отвечал за работу VAR.

Александр Самедов прокомментировал отстранение судей в РПЛ.

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