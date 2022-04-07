Семак прокомментировал безголевую серию Дзюбы

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о безголевой серии нападающего команды Артёма Дзюбы, который не забивает с 19 ноября 2021 года.
Семак прокомментировал безголевую серию Дзюбы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы прекрасно понимаем, что он не забивает достаточно долго, на протяжении семи туров. У него была такая же серия в начале чемпионата. Любая серия рано или поздно прервётся», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

По его словам, форвард находится в оптимальной форме, а в последней игре ему удалось создать хорошие моменты для взятия ворот, но немного подвела реализация.

«Он старается, вкладывается, это нас радует. Голы обязательно придут. Главное, чтобы забивала команда, чтобы все действия были на благо команды. Он в нормальном сейчас состоянии», — добавил специалист.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В этом сезоне 33-летний нападающий провёл 32 матча, забил 12 мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее Семак сообщил, что защитник «Зенита» Вячеслав Караваев выбыл на долгий срок.

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