Семак сообщил, что футболист «Зенита» Караваев выбыл на долгий срок

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме защитника команды Вячеслава Караваева.

«По Караваеву ждем дополнительного обследования. Он выпал надолго, это точно. После того как пройдёт острая фаза воспаления, нужно будет сделать дополнительное обследование, чтобы понять, потребуется ли операция», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что новичок команды Арсен Адамов уже адаптируется в коллективе и точно поможет клубу. При этом специалист ещё не обсуждал с ним возможный выход на поле в матче с 24-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом», который состоится 9 апреля в Грозном.

«Думаю, все понимают сильные качества игроков и команды. Тут нет секретов», — подчеркнул Семак.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подпишет новый контракт с клубом на два года.