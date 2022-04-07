Семак сообщил, что футболист «Зенита» Караваев выбыл на долгий срок

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме защитника команды Вячеслава Караваева.
Семак сообщил, что футболист «Зенита» Караваев выбыл на долгий срок
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«По Караваеву ждем дополнительного обследования. Он выпал надолго, это точно. После того как пройдёт острая фаза воспаления, нужно будет сделать дополнительное обследование, чтобы понять, потребуется ли операция», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что новичок команды Арсен Адамов уже адаптируется в коллективе и точно поможет клубу. При этом специалист ещё не обсуждал с ним возможный выход на поле в матче с 24-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом», который состоится 9 апреля в Грозном.

«Думаю, все понимают сильные качества игроков и команды. Тут нет секретов», — подчеркнул Семак.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подпишет новый контракт с клубом на два года.

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