Аванесян разгромила итальянку Стефанини и вышла в четвертьфинал турнира в Боготе

19-летняя российская теннисистка Элина Аванесян квалифицировалась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия).

В матче второго круга Аванесян обыграла итальянку Лукрецию Стефанини. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу россиянки. Продолжительность матча составила один час 23 минуты.

В 1/4 финала Аванесян сыграет с победительницей пары Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Ипек Оз (Турция).

Ранее россиянин Павел Котов одержал победу над голландцем Таллоном Грикспором — 56-й ракеткой мира — на старте турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марракеше.