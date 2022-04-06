Российский теннисист Котов одержал первую победу в основной сетке турниров ATP в карьере

Россиянин Павел Котов одержал победу над 56-й ракеткой мира голландцем Таллоном Грикспором на старте турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марракеше.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счётом 0:6, 6:2, 6:2 в пользу 172-го номера мирового рейтинга.

Для 23-летнего спортсмена эта победа стала первой в карьере на уровне основной сетки турниров ATP.

Таким образом, Котов пробился во второй раунд, где сыграет с французом Ришаром Гаске, который одолел швейцарца Генри Лааксонена.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Чарльстоне.