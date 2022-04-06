Российский теннисист Котов одержал первую победу в основной сетке турниров ATP в карьере
- Legion-Media
Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счётом 0:6, 6:2, 6:2 в пользу 172-го номера мирового рейтинга.
Для 23-летнего спортсмена эта победа стала первой в карьере на уровне основной сетки турниров ATP.
Таким образом, Котов пробился во второй раунд, где сыграет с французом Ришаром Гаске, который одолел швейцарца Генри Лааксонена.
Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Чарльстоне.