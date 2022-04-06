Тарпищев: организаторы Уимблдона должны отстать от российских теннисистов

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что организаторы Уимблдонского турнира не должны навязывать своё мнение отечественным спортсменам.

«Нашим надо просто говорить, что спорт находится вне политики. От наших теннисистов должны отстать и не навязывать им то, что хочется навязать», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Напомним, что организаторы Уимблдона по требованию руководства страны могут не допустить к соревнованиям российских теннисистов. Ожидается, что решение будет объявлено перед крайним сроком подачи заявок в середине мая. До этого министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон говорил, что организаторы Уимблдона должны получить от россиян, которые примут участие в турнире, гарантию в текстовом виде, что они не поддерживают президента России Владимира Путина.

Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Ранее сообщалось, что Тарпищев рассчитывает на то, что Даниил Медведев пропустит из-за травмы не больше месяца.