Тарпищев: организаторы Уимблдона должны отстать от российских теннисистов

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что организаторы Уимблдонского турнира не должны навязывать своё мнение отечественным спортсменам.
Тарпищев: организаторы Уимблдона должны отстать от российских теннисистов
  • Gettyimages.ru

«Нашим надо просто говорить, что спорт находится вне политики. От наших теннисистов должны отстать и не навязывать им то, что хочется навязать», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Напомним, что организаторы Уимблдона по требованию руководства страны могут не допустить к соревнованиям российских теннисистов. Ожидается, что решение будет объявлено перед крайним сроком подачи заявок в середине мая. До этого министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон говорил, что организаторы Уимблдона должны получить от россиян, которые примут участие в турнире, гарантию в текстовом виде, что они не поддерживают президента России Владимира Путина.

Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Ранее сообщалось, что Тарпищев рассчитывает на то, что Даниил Медведев пропустит из-за травмы не больше месяца.

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