Тарпищев надеется, что Медведев быстро восстановится после операции
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«Мы не паримся по поводу рейтинга, никакого спада у ребят нет. Даня выбыл на месяц, надеюсь, не дольше, и он успеет подготовиться к «Ролан Гаррос». Вообще у него задача была подтянуть в этом году игру на грунте, и поэтому обидно, что получил такую неприятную травму», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Напомним, что 2 апреля Медведев сообщил, что согласился на операцию по удалению грыжи и пропустит от одного до двух месяцев.
31 марта российский теннисист уступил поляку Хуберту Хуркачу в матче 1/4 финала плей-офф турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами. Это поражение лишило россиянина возможности вновь стать первой ракеткой мира. Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович.
Ранее президент ФТР Шамиль Тарпищев высказался об игре россиянки Веры Звонарёвой и немки Лауры Зигемунд в парном разряде.