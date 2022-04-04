Тарпищев надеется, что Медведев быстро восстановится после операции

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассчитывает на то, что Даниил Медведев пропустит из-за травмы не больше месяца.
Тарпищев надеется, что Медведев быстро восстановится после операции
  • AP

«Мы не паримся по поводу рейтинга, никакого спада у ребят нет. Даня выбыл на месяц, надеюсь, не дольше, и он успеет подготовиться к «Ролан Гаррос». Вообще у него задача была подтянуть в этом году игру на грунте, и поэтому обидно, что получил такую неприятную травму», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, что 2 апреля Медведев сообщил, что согласился на операцию по удалению грыжи и пропустит от одного до двух месяцев.

31 марта российский теннисист уступил поляку Хуберту Хуркачу в матче 1/4 финала плей-офф турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами. Это поражение лишило россиянина возможности вновь стать первой ракеткой мира. Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович.

Ранее президент ФТР Шамиль Тарпищев высказался об игре россиянки Веры Звонарёвой и немки Лауры Зигемунд в парном разряде.

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