Тарпищев: Звонарёва и Зигемунд способны выиграть «Ролан Гаррос» в паре
- РИА Новости
«Звонарёва в порядке, они вместе очень хорошо играют пару. Они уже четыре года вместе, играли в финалах турниров Большого шлема и в этом году способы выиграть «Ролан Гаррос», вполне», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд выиграли турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в Майами (США).
В финале российско-немецкий дуэт обыграл Веронику Кудерметову из России и Элисе Мертенс из Бельгии со счётом 7:6 (7:3), 7:5.
Ранее сообщалось, что 18-летний Алькарас стал самым молодым финалистом турнира в Майами после Надаля.