18-летний Алькарас стал самым молодым финалистом турнира в Майами после Надаля

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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами (США).
18-летний Алькарас стал самым молодым финалистом турнира в Майами после Надаля
  • AP

В полуфинале соревнований испанец обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2) в пользу Алькараса.

Испанец в возрасте 18 лет 11 месяцев стал самым молодым финалистом турнира в Майами после своего соотечественника Рафаэля Надаля (18 лет 10 месяцев).

В финале Алькарас сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Ранее Звонарёва и Зигемунд вышли в финал теннисного турнира в Майами в парном разряде.

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