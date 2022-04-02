18-летний Алькарас стал самым молодым финалистом турнира в Майами после Надаля
- AP
В полуфинале соревнований испанец обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2) в пользу Алькараса.
Испанец в возрасте 18 лет 11 месяцев стал самым молодым финалистом турнира в Майами после своего соотечественника Рафаэля Надаля (18 лет 10 месяцев).
В финале Алькарас сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
Ранее Звонарёва и Зигемунд вышли в финал теннисного турнира в Майами в парном разряде.