Салихова предложила переиграть матч «Спартака» с «Локомотивом» из-за ошибки Карасёва

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об ошибке арбитра Сергея Карасёва в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
Салихова предложила переиграть матч «Спартака» с «Локомотивом» из-за ошибки Карасёва
  • РИА Новости

«Признали, что надо было удалять Бека-Бека, который отдал голевой пас, но это «не повлияло на результат матча». У футбольных небожителей своя реальность. Только нам очки никто не возвращает. Грубая ошибка судьи? Давайте переигрывать! Тем более, несмотря на снегопад, матч не был отменён. Хотели же больше матчей», — цитирует Салихову «Чемпионат».

На 24-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв показал жёлтую карточку полузащитнику «Локомотива» Алексису Бека-Бека, который ударил ногой хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса Перейру. ЭСК РФС признала решение судьи ошибочным, отметив, что Бека-Бека стоило удалить.

Ранее Салихова заявила, что судейская система в РПЛ находится на дне.

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