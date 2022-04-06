Билялетдинов рассказал, как можно повысить уровень судейства в России

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал ситуацию с отстранением судей Российской премьер-лиги (РПЛ) от работы в сезоне-2021/22.

«Можно штрафовать судей, но это не будет правильно — это не дорожные правила нарушать. Можно с этим бороться понижением в статусе, отправлением в первые лиги и ФНЛ. Если случится неоднократный рецидив и будут сомнения в объективности, то тогда можно пожизненно отстранять от судейства в футболе», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

По его мнению, для повышения уровня квалификации российским судьям просто нужно больше тренироваться и работать.

«Арбитрам, которые много судили и имеют огромный опыт, пусть создают школы. Выдавать такие же лицензии, как тренерам, потом их переподтверждать. Необходима учёба, а также анализ своих и чужих ошибок. Другого пути нигде нет», — заключил Билялетдинов.

Напомним, что 6 апреля прошло экстренное заседание судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), по итогам которого до конца сезона были отстранены арбитры Игорь Панин, Алексей Сухой и Артём Любимов.

Ранее глава РПЛ и судейского комитета РФС и Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, почему Панин, Сухой и Любимов были отстранены до конца сезона.