Жирков — о конфликте со Слуцким: я не обижаюсь, но Евро я пропустил

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Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал о конфликте с главным тренером Леонидом Слуцким.
Жирков — о конфликте со Слуцким: я не обижаюсь, но Евро я пропустил
  • РИА Новости

«Он сказал: «Юра, ты держишь линию, линия сама мяч не отберёт, почему ты игрока не атакуешь?» А потом всё было наоборот. Я не понимал, что делать. Не понимаю, что он от меня хотел. Я не обижаюсь, но Евро я пропустил», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в мае 2021 года Жирков опубликовал видео, на котором главный тренер сборной России, Леонид Слуцкий жёстко критикует его в перерыве товарищеского матча со сборной Франции перед Евро-2016. Позже тренер решил не включать футболиста в основной состав.

Ранее Жирков рассказал о запрете восстанавливаться на базе национальной команды после травмы, полученной на чемпионате Европы 2020 года.

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