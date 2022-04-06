Аршавин проходит обучение во Франции на футбольного менеджера с сертификатом УЕФА

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, заместитель гендиректора петербургского «Зенита», проходит обучение для получения сертификата УЕФА по футбольному менеджменту.
Аршавин проходит обучение во Франции на футбольного менеджера с сертификатом УЕФА
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Зенита», Аршавин обучается во французском Университете Лиможа. Отмечается, что он сможет получить сертификат уже в сентябре текущего года, что позволит ему занимать управленческие посты в футболе.

Аршавин был назначен заместителем гендиректора «Зенита» по развитию молодёжного футбола в январе 2022 года.

Ранее Аршавин предположил, что УЕФА с удовольствием рассмотрит заявку России на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 годах, если не возникнет политического вмешательства.

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