Аршавин проходит обучение во Франции на футбольного менеджера с сертификатом УЕФА

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, заместитель гендиректора петербургского «Зенита», проходит обучение для получения сертификата УЕФА по футбольному менеджменту.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Зенита», Аршавин обучается во французском Университете Лиможа. Отмечается, что он сможет получить сертификат уже в сентябре текущего года, что позволит ему занимать управленческие посты в футболе.

Аршавин был назначен заместителем гендиректора «Зенита» по развитию молодёжного футбола в январе 2022 года.

Ранее Аршавин предположил, что УЕФА с удовольствием рассмотрит заявку России на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 годах, если не возникнет политического вмешательства.