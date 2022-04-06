Кавазашвили: российские футболисты должны пахать на поле за такую зарплату

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на критику российского футбола со стороны депутата Госдумы и трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

«Ирина Константиновна сказала правду. Да за такие деньги, которые получают сейчас наши футболисты, они должны раком вставать и всё время пахать на поле. Пахать, пахать и пахать», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

При этом он отметил, что понимает российских игроков, так как их места в составе занимают легионеры ниже среднего уровня.

«А лучше бы своих футболистов учили за эти деньги, вкладывались в детские школы», — добавил эксперт.

Напомним, что Роднина назвала российский футбол слабым, ленивым и скучным. По её словам, по этой причине её гораздо больше привлекают другие виды спорта.

Ранее узбекский нападающий итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов выразил мнение, что многие российские футболисты могут заиграть в чемпионате Италии.