Шомуродов считает, что многие российские футболисты могут заиграть в чемпионате Италии

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Узбекский нападающий итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов, который ранее выступал за «Ростов», поделился мнением о российских футболистах.
Шомуродов считает, что многие российские футболисты могут заиграть в чемпионате Италии
  • РИА Новости

«Считаю, что у многих в России есть талант, чтобы играть в Серии А. Просто там немного другое отношение к футболу, усилий надо приложить больше. Нужно думать только о тренировках, а не о чём-то другом», — цитирует Шомуродова «Спорт-Экспресс».

Нападающий перешёл из «Ростова» в «Дженоа» в 2020 году, а в следующем сезоне пополнил ряды «Ромы». В текущем сезоне он провёл за римскую команду 31 матч, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.  

В составе же команды из Ростова-на-Дону на счету 26-летнего форварда 91 игра, 18 голов и 12 ассистов.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что сейчас нужно поддерживать российский футбол.

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