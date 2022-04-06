Губерниев считает, что надо поддержать российский футбол

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания депутата Госдумы Ирины Родниной, которая раскритиковала российский футбол.
Губерниев считает, что надо поддержать российский футбол
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«Во-первых, хочу сказать безотносительно спора с Ириной Константиновной, что футбол — это больше чем спорт. Это социальное явление. Социальное явление — это не хоккей, не биатлон, не фигурное катание», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Он также отметил, что футбол был и будет всегда на особом положении, важно, чтобы футболисты тоже поддерживали людей, которые за них болеют.

«Сейчас сложно говорить о силе российского футбола, потому что нам не дали возможности выйти на чемпионат мира. Поэтому в этой ситуации до конца додавливать российский футбол непродуктивно, с учётом трудной ситуации в спорте, в экономике. Российский футбол надо поддержать», — заключил Губерниев.

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях.

Ранее Роднина критически высказалась о российском футболе, назвав его слабым и скучным.

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