Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина критически высказалась о российском футболе.

«Если считать по количеству медалей, званий и интересу публики, Россия — спортивная страна. А где мы слабые? В футболе мы слабые. Мне не нравится футбол, он слишком ленивый, особенно российский», — цитирует депутата Госдумы «РБ Спорт».

Роднина призналась, что не смотрит трансляции футбольных матчей чемпионата России. Её больше привлекают баскетбол и волейбол.

«Такой футбол только в России, в мире он другой. Я случайно была в Испании на игре «Барселоны» и увидела не спорт, а представление. Они чудно владеют мячом, чувствуют публику», — добавила она.

Роднина заявила, что в российском футболе она видит только «кислые физиономии футболистов».

«Считаю, российский футбол — хроническая болезнь наших мужчин. Абсолютно», — заключила она.

«Зенит» (49 очков) по итогам 23 туров лидирует в чемпионате России по футболу. На втором месте располагается московское «Динамо» (46), на третьем — столичный ЦСКА (43).

Ранее известный спортивный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал забивать меньше голов.