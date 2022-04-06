Роднина — о российском футболе: слабый и скучный 

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина критически высказалась о российском футболе.
Роднина — о российском футболе: слабый и скучный 
  • РИА Новости

«Если считать по количеству медалей, званий и интересу публики, Россия — спортивная страна. А где мы слабые? В футболе мы слабые. Мне не нравится футбол, он слишком ленивый, особенно российский», — цитирует депутата Госдумы «РБ Спорт».

Роднина призналась, что не смотрит трансляции футбольных матчей чемпионата России. Её больше привлекают баскетбол и волейбол.

«Такой футбол только в России, в мире он другой. Я случайно была в Испании на игре «Барселоны» и увидела не спорт, а представление. Они чудно владеют мячом, чувствуют публику», — добавила она.

Роднина заявила, что в российском футболе она видит только «кислые физиономии футболистов».

«Считаю, российский футбол — хроническая болезнь наших мужчин. Абсолютно», — заключила она.

«Зенит» (49 очков) по итогам 23 туров лидирует в чемпионате России по футболу. На втором месте располагается московское «Динамо» (46), на третьем — столичный ЦСКА (43).

Ранее известный спортивный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал забивать меньше голов.

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