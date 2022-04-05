Орлов объяснил, почему Дзюба перестал забивать голы

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал забивать меньше голов.

«Мне кажется, Дзюба осиротел после отъезда Азмуна, потому что его мало кто понимает на футбольном поле. С Азмуном у них был великолепным тандем, они друг друга поддерживали», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Он вспомнил, что было время, когда Артём Дзюба и Сердар Азмун вместе возглавляли бомбардирскую гонку чемпионата России. Комментатор добавил, что Дзюба должен бороться за мяч и уметь отцеплять от себя защитников.

Ранее комментатор Орлов заявил, что «Сочи» — одна из лучших команд РПЛ по организации игры.