Орлов объяснил, почему Дзюба перестал забивать голы

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал забивать меньше голов.
Орлов объяснил, почему Дзюба перестал забивать голы
  • РИА Новости

«Мне кажется, Дзюба осиротел после отъезда Азмуна, потому что его мало кто понимает на футбольном поле. С Азмуном у них был великолепным тандем, они друг друга поддерживали», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит». 

Он вспомнил, что было время, когда Артём Дзюба и Сердар Азмун вместе возглавляли бомбардирскую гонку чемпионата России. Комментатор добавил, что Дзюба должен бороться за мяч и уметь отцеплять от себя защитников.

Ранее комментатор Орлов заявил, что «Сочи» — одна из лучших команд РПЛ по организации игры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить