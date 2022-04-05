Орлов объяснил, почему Дзюба перестал забивать голы
- РИА Новости
«Мне кажется, Дзюба осиротел после отъезда Азмуна, потому что его мало кто понимает на футбольном поле. С Азмуном у них был великолепным тандем, они друг друга поддерживали», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Он вспомнил, что было время, когда Артём Дзюба и Сердар Азмун вместе возглавляли бомбардирскую гонку чемпионата России. Комментатор добавил, что Дзюба должен бороться за мяч и уметь отцеплять от себя защитников.
Ранее комментатор Орлов заявил, что «Сочи» — одна из лучших команд РПЛ по организации игры.