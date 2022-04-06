Гомельский отреагировал на ситуацию с флагом Украины на матче Евролиги

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Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал акцию с украинским флагом на матче литовского «Жальгириса» с сербской «Црвеной Звездой» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.
Гомельский отреагировал на ситуацию с флагом Украины на матче Евролиги
  • globallookpress.com

«Не хватило политического решения об отстранении российских клубов от Евролиги. Литовцы желают, чтобы весь мир разделял их убеждения, основанные на страхе перед Россией. Из тона моего ответа вы понимаете, что я, мягко говоря, осуждаю эту акцию литовских болельщиков», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Игра состоялась 3 апреля в Каунасе. Перед матчем баскетболисты «Жальгириса» и судьи развернули баннер в цветах украинского флага, однако игроки белградской команды не стали этого делать.

Ранее «Црвена Звезда» выступила с заявлением по поводу инцидента на матче Евролиги с «Жальгирисом».

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