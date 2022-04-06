Елистратов: в шорт-треке нет выступающих против россиян иностранных спортсменов

Россиянин Семён Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку, сообщил, что поддерживает хорошие отношения с иностранными спортсменами.

«Со всеми у меня хорошие отношения, я тренировался в разных странах. Все меня поддержали, лично у нас в шорт-треке не могу сказать, чтобы кто-то из спортсменов был против россиян», — цитирует его ТАСС.

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под его эгидой.

31-летний спортсмен из Уфы является олимпийским чемпионом Сочи 2014 года. На его счету также по одной бронзовой медали Игр в Пхёнчхане (2018) и Пекине (2022).

Ранее российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала, что американка Британни Боу поддержала её после отстранения.