Конькобежка Фаткулина рассказала, что американка Боу поддержала её после отстранения

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Серебрянная призёрка ОИ-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулину рассказала об отношении к российским спортсменам в мире в свете санкций со стороны иностранных атлетов.
Конькобежка Фаткулина рассказала, что американка Боу поддержала её после отстранения
  • РИА Новости

«Если честно, есть у меня пара примеров. Когда нас отстранили, ребята не поехали на чемпионат мира, двое иностранных коллег мне написали, поддержали, так как опять такие события с Россией происходят, сказали, что надо держаться. Одной из них была Бриттани Боу из США. Это малый процент, но меня порадовало, что он есть, не все ополчились на российских спортсменов», — цитирует Фаткулину ТАСС.

32-летняя Фаткулина завоевала серебряную медаль Игр 2014 года в Сочи. Боу является двукратной бронзовой призёркой Олимпиад 2018 и 2022 годов по конькобежному спорту.

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под его эгидой.

Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил о подаче совместного заявления с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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