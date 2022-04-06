Усик: братья Кличко поддержали мой отъезд с Украины для подготовки к бою с Джошуа

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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал о реакции со стороны братьев Кличко на его решение уехать с Украины для подготовки к титульному поединку с Энтони Джошуа из Великобритании.
Усик: братья Кличко поддержали мой отъезд с Украины для подготовки к бою с Джошуа
  • AP

«Разговаривал с ними. И Владимир, и Виталий поддержали меня в том, что я еду тренироваться, несмотря на то что это было очень трудным решением», — сказал Усик в эфире YouTube-канала Blockasset.

25 сентября Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Бой-реванш должен состояться весной или летом 2022 года.

За свою карьеру Усик выиграл 19 боёв и не потерпел ни одного поражения.

Ранее Джошуа отреагировал на информацию о том, что он якобы готов отказаться от боя с Усиком.

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