Усик: братья Кличко поддержали мой отъезд с Украины для подготовки к бою с Джошуа
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«Разговаривал с ними. И Владимир, и Виталий поддержали меня в том, что я еду тренироваться, несмотря на то что это было очень трудным решением», — сказал Усик в эфире YouTube-канала Blockasset.
25 сентября Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.
Бой-реванш должен состояться весной или летом 2022 года.
За свою карьеру Усик выиграл 19 боёв и не потерпел ни одного поражения.
Ранее Джошуа отреагировал на информацию о том, что он якобы готов отказаться от боя с Усиком.