СЭ: экстренное заседание судейского комитета РФС пройдёт 6 апреля

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6 апреля пройдёт экстренное заседание судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).
СЭ: экстренное заседание судейского комитета РФС пройдёт 6 апреля
  • РИА Новости

Руководство российского футбола недовольно работой арбитров в прошедшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что на экстренном заседании комитета будут приняты жёсткие меры по отношению к судьям, которые допустили ошибки.

Напомним, что 31 марта под руководством менеджера судей и инспекторов РПЛ Николая Иванова и руководителя департамента инспектирования Сергея Фурсы члены судейского корпуса провели двухдневный сбор в Москве, на котором обсудили важные и сложные игровые моменты, связанные с ключевыми решениями арбитров, а также выработали единые трактовки наиболее спорных эпизодов.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал итоги заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС по матчам 23-го тура РПЛ.

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