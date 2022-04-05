Колосков — об уровне судейства в РПЛ: у наших арбитров низкая квалификация

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал итоги заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС по матчам 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У меня есть убеждение, что никакой предвзятости здесь нет. Тут есть низкая квалификация наших судей, которые работают в РПЛ», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По его словам, подготовка арбитров — это длительный и своеобразный процесс, когда специалиста учат принять решение порой в считаные секунды.

«Моменты, на которые указала ЭСК, серьёзные. В двух матчах как минимум эти ошибки стали результативными. Это вызывает массу вопросов к квалификации судей», — добавил Колосков.

Напомним, что арбитр Сергей Карасёв ошибочно не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0), также судья Игорь Панин ошибочно не назначил одиннадцатиметровый штрафной удар в ворота ЦСКА на последних минутах матча с «Уралом» (2:2).

Ранее Колосков высказался о включении русского в число официальных языков Международной федерации футбола (ФИФА).