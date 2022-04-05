Sport24: Ботхейм может не вернуться в «Краснодар»
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Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на свой источник.
Отмечается, что 22-летний нападающий и его окружение рассматривают вариант подписания контракта с новым клубом в ближайшее время.
Напомним, что в декабре 2021 года Ботхейм перешёл в «Краснодар» из «Будё-Глимт». Контракт футболиста с краснодарским клубом действителен до 30 июня 2025 года. За «Краснодар» нападающий не провёл ни одного официального матча.
Ранее Ботхейм рассказал, почему решил продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).