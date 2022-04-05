Sport24: Ботхейм может не вернуться в «Краснодар»

Норвежский форвард «Краснодара» Эрик Ботхейм может не вернуться в «Краснодар» летом 2022 года.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что 22-летний нападающий и его окружение рассматривают вариант подписания контракта с новым клубом в ближайшее время.

Напомним, что в декабре 2021 года Ботхейм перешёл в «Краснодар» из «Будё-Глимт». Контракт футболиста с краснодарским клубом действителен до 30 июня 2025 года. За «Краснодар» нападающий не провёл ни одного официального матча.

Ранее Ботхейм рассказал, почему решил продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).