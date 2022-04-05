Sport24: Ботхейм может не вернуться в «Краснодар»

Короткая ссылка
Норвежский форвард «Краснодара» Эрик Ботхейм может не вернуться в «Краснодар» летом 2022 года.
Sport24: Ботхейм может не вернуться в «Краснодар»
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что 22-летний нападающий и его окружение рассматривают вариант подписания контракта с новым клубом в ближайшее время.

Напомним, что в декабре 2021 года Ботхейм перешёл в «Краснодар» из «Будё-Глимт». Контракт футболиста с краснодарским клубом действителен до 30 июня 2025 года. За «Краснодар» нападающий не провёл ни одного официального матча.

Ранее Ботхейм рассказал, почему решил продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить