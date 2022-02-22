Новичок «Краснодара» Ботхейм рассказал, почему выбрал российский клуб

Норвежский форвард «Краснодара» Эрик Ботхейм объяснил, почему решил продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мной интересовались многие клубы. Называть их не буду, но что интерес был — это факт. «Краснодар» показался мне наиболее любопытным вариантом. Я решил, что могу вырасти здесь как футболист. Ключевым фактором стало то, что клуб полностью подходит под стиль моей игры. Плюс «Краснодар» реально хотел меня подписать», — цитирует Ботхейма Sport24.

22-летний нападающий перешёл в «Краснодар» из норвежского «Буде/Глимта» в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проявляет интерес к вратарю «Гремио».