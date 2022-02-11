Calciomercato: «Краснодар» проявляет интерес к вратарю «Гремио»

Российский «Краснодар» проявляет интерес к голкиперу бразильского «Гремио» Габриэлю Грандо.

Об этом сообщает Calciomercato. Помимо «Краснодара», на 21-летнего футболиста также претендуют итальянские «Сампдория» и «Сассуоло».

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Габриэль провёл 24 матча, в которых пропустил 29 мячей, в восьми поединках вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт 21-летнего футболиста с «Гремио» рассчитан до лета 2025 года.

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