Calciomercato: «Краснодар» проявляет интерес к вратарю «Гремио»

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Российский «Краснодар» проявляет интерес к голкиперу бразильского «Гремио» Габриэлю Грандо.
Calciomercato: «Краснодар» проявляет интерес к вратарю «Гремио»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает Calciomercato. Помимо «Краснодара», на 21-летнего футболиста также претендуют итальянские «Сампдория» и «Сассуоло».

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Габриэль провёл 24 матча, в которых пропустил 29 мячей, в восьми поединках вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт 21-летнего футболиста с «Гремио» рассчитан до лета 2025 года. 

Ранее Фарке заявил, что Сафонов — один из лучших вратарей Европы.

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