Фарке: Сафонов — один из лучших вратарей Европы

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке оценил вратаря команды Матвея Сафонова.

«На мой взгляд, Сафонов — один из лучших вратарей Европы. Яркая личность, невероятный футболист. Я думаю, однажды Матвей станет голкипером мирового класса, у него для этого есть все данные», — цитирует Фарке «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 22-летний Сафонов провёл в составе сборной России семь матчей и пропустил шесть мячей. При этом четыре встречи Матвей отыграл на ноль.

Ранее «Фиорентина» в меньшинстве обыграла «Аталанту» в четвертьфинале Кубка Италии.