Фарке: Сафонов — один из лучших вратарей Европы

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Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке оценил вратаря команды Матвея Сафонова.
Фарке: Сафонов — один из лучших вратарей Европы
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«На мой взгляд, Сафонов — один из лучших вратарей Европы. Яркая личность, невероятный футболист. Я думаю, однажды Матвей станет голкипером мирового класса, у него для этого есть все данные», — цитирует Фарке «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 22-летний Сафонов провёл в составе сборной России семь матчей и пропустил шесть мячей. При этом четыре встречи Матвей отыграл на ноль. 

Ранее «Фиорентина» в меньшинстве обыграла «Аталанту» в четвертьфинале Кубка Италии.

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