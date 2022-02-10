«Фиорентина» в меньшинстве обыграла «Аталанту» в четвертьфинале Кубка Италии

«Фиорентина» в меньшинстве одержала победу над «Аталантой» и вышла в полуфинал Кубка Италии.

Встреча в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Кшиштоф Пёнтек, ещё один гол на счету у Николы Миленковича. В составе «Аталанты» мячи забили Давиде Дзаппакоста и Жереми Бога.

В заявке на матч отсутствовали российские футболисты Александр Кокорин и Алексей Миранчук.

Ранее «Спартак» объявил о продлении контракта с Мозесом.